Van diputados a receso por falta de presupuesto que discutir

Notimex - La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se reunirá a las 13:00 horas de este domingo, para dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019, tras dos días de bloqueo al recinto legislativo por organizaciones campesinas.

Luego de haberse instalado este mediodía la sesión ordinaria, con un quórum de 357 diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, decretó un receso hasta las 17:00 horas, en espera del dictamen del PEF 2019, por parte de la comisión respectiva.

No obstante, el priísta Fernando Galindo, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública comentó que el presidente de dicho órgano legislativo, Alfonso Ramírez Cuellar, les informó que aún no tiene el dictamen del PEF para su discusión y no llegó a la reunión citada primero a las 9:00 horas, y después a las 11:00 horas.

Con una nueva cita a las 13:00 horas, el legislador afirmó: "no conocemos el dictamen, no sabemos los programas presupuestarios, tenemos que conocer el dictamen para poder opinar a dónde van los recursos".