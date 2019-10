Va SAT por tienditas y clientes con el CoDi

Información nacional - 06/10/2019 09:23 a.m.

Por: José Perales





El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá una herramienta adicional con la implementación del denominado Cobro Digital (CoDi) para que paguen impuestos las "tienditas", pequeños comercios y sus clientes, según Abimael Zavala, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y socio director del despacho Zavala Abogados.

Pues para acceder al CoDi es necesario tener una cuenta bancaria, por lo cual todos los pagos que el dueño de un comercio reciba a través de este método serán registrados por las instituciones financieras, lo que provocará que tendrá que reportarlos a las autoridades para su fiscalización, cosa que no era posible con el uso del efectivo.

Cabe recordar que en el marco de la presentación del Paquete Económico 2020, Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que las personas que se nieguen a usar el CoDi levantarán alertas de que están queriendo hacer evasión fiscal.

"Ahora va a haber una alternativa al efectivo, el Banco de México ha venido insistiendo en el CoDi, el cual va a permitir pagar de un teléfono móvil a otro o hacer un pago de un teléfono móvil a un código en un estanquillo al comprar el periódico o al comprar la leche, etcétera", dijo Herrera.

El directivo del despacho Zavala Abogados reconoció que el CoDi tendrá el beneficio de bancarizar a gran parte de la población en México.

"Lo que pretenden a través de esta plataforma es generar un medio de fiscalización, porque ahí todo lo que hagas, pagos o lo que recibas por una venta, va a quedar totalmente registrado en el estado de tu cuenta bancaria, sí estás recibiendo ingresos de los cuales no pagues tus impuestos", dijo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que el 53% de los mexicanos no tienen una cuenta bancaria, quienes no podrían usar el CoDi, además de que en 650 municipios no hay un cajero o una sucursal bancaria, lo que impedirá que personas usen el CoDi.