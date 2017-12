UNAM advierte del riesgo de UBER tras modificaciones en sus políticas

Redacción

La empresa de servicio de transporte privado Uber informó el pasado 13 de diciembre modificaciones en sus términos y condiciones, por tal motivo ya no se responsabiliza por la seguridad del usuario. Tampoco ofrece garantía de la calidad en el servicio.

Ante dicha polémica, el investigador y especialista de la UNAM, Alejandro García Romero considera que la aplicación es de 'mucho riesgo' por lo que exhortó a los usuarios a dejar de usarla.

Uber “se está lavando las manos y deja la puerta abierta para que se atropelle a los usuarios por no ofrecerles garantías, calidad y seguridad”, aseguró el coordinador de UNAM Mobile.

Te presentamos un resumen de lo más polémico en cuatro puntos de las políticas que Uber actualizó en 7 apartados:

1. Usted reconoce que Uber no presta servicios de transporte o de logística o funciona como una empresa de transportes y que dichos servicios de transporte o logística se prestan por terceros contratistas independientes, que no están empleados por Uber ni por ninguna de sus afiliadas.

2. El servicio no está disponible para el uso de personas menores de 18 años. Usted no podrá autorizar a terceros a utilizar su Cuenta, asimismo no podrá permitir a personas menores de 18 años que reciban servicios de transporte o logísticos de terceros proveedores, a menos que aquellos sean acompañados por usted.

3. Los servicios se proporcionan “tal cual” y “como disponibles”. Uber renuncia a toda declaración y garantía, expresa, implícita o estatutaria, no expresamente establecida en estas condiciones, incluidas las garantías de implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un fin particular. Uber no hace declaración ni presta garantía alguna relativa a la fiabilidad, puntualidad, calidad, idoneidad o disponibilidad de los servicios, o que los servicios no serán interrumpidos o estarán libres de errores. Uber no garantiza la calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores. Usted acuerda todo riesgo derivado de su uso de los servicios.

4. Uber no será responsable de daños indirectos, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos o emergentes, incluidos el lucro cesante, la pérdida de datos, la lesión personal o el daño a la propiedad, ni de perjuicios relativos derivados de cualquier uso de los servicios. Tampoco será responsable de cualquier daño, responsabilidad o pérdida que deriven de su uso o dependencia de los servicios o su incapacidad para acceder o utilizar los servicios; cualquier transacción o relación entre usted y cualquier tercero proveedor; del retraso o de la falta de ejecución resultante de causas que vayan más allá del control razonable de Uber. En ningún caso la responsabilidad total de Uber hacia usted por daños o pérdidas superará los 500 euros. Acepta que Uber no tiene responsabilidad alguna sobre usted en relación con cualquier servicio de transporte.