Transmite en vivo su intento de suicidio

Por: Redacción





Un joven de 16 años intentó suicidarse al lanzarse de un puente peatonal y trasmitía en vivo su decisión de quitarse la vida, sin embargo, falló.

Medios de comunicación locales indicaron que los hechos ocurrieron alrededor de la 10: 50 de la mañana de este 6 de abril cerca del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) de la agencia municipal de Pueblo Nuevo.

El joven indicó en el video "qué onda... cuídense un chingo, los voy a extrañar. Mamá, si ves esto pues te amo un chingo, dile a Megan que nunca supe demostrarle amor, pero la quiero un chingo; a mi papá no, la verdad no puedo decir que... lo único que sentía por él era respeto, así que pues qué me queda; cuídense un chingo Graciass".

La policía señaló que el joven, identificado como Cristofer Alejandro ´N´ de 16 años, intentó quitarse la vida arrojándose de un puente peatonal.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja para trasladar a la víctima a un hospital, donde su estado de salud es reportado como grave.