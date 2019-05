Transacciones de Banorte ya no podrán hacerse en Oxxo

Por: Redacción





A raíz del vencimiento de un convenio comercial, los depósitos, retiros y pagos de crédito ya no podrán ser realizados en tiendas Oxxo, esto al menos hasta nuevo aviso.

De acuerdo con José Marcos Ramírez Miguel, quien se desempeña como director general de Grupo Financiero Banorte, dio a conocer que por el momento se está renegociando el convenio con Cadena Comercial Oxxo, esto con la finalizad de que se restablezca el servicio.

"Efectivamente, dejamos de trabajar con Oxxo son programas anuales que se pueden renovar o no, y más que no renovarlos estamos en negociaciones con ellos, pero por lo pronto no se renovó", sentenció Ramírez Miguel durante una entrevista para la prensa local.

Asimismo, el directivo afirmó que el convenio con Oxxo era de vital importancia para la compañía, ya que de la red de corresponsalías de Banorte, la cual, al año 2018 estaba conformada por 28 mil 227 sucursales, las tiendas Oxxo constituían un 63 porciento del total, esto debido a que se contaba con el servicio en 17 mil 839 tiendas.

(Con información de agencias)