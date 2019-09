Tráiler sin frenos vuelca sobre la autopista

Un tráiler sin frenos no pudo detener su marcha ni subiendo a la rampa de emergencia y se precipitó sobre la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas. Los hechos ocurrieron poco antes de las 10 de la mañana. No se reportan heridos graves. El vídeo lo grabó un automovilista que se dio cuenta que el tráiler no podía frenar

Información nacional - 27/09/2019 11:02 a.m.

Aztecca Noticias -