Tráfico de armas y derechos humanos, temas de reunión Navarrete-Nielsen

Notimex - El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que durante su reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, abordaron temas como el tráfico de armas, combate a la delincuencia organizada y respeto a los derechos humanos de migrantes.



En un mensaje a medios en el marco de la visita a México de la funcionaria estadunidense, agregó que también destacaron la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de protección civil.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que se buscará afinar en un breve plazo, los mecanismos e instrumentos que permitan arribar a una coordinación más sólida y efectiva sobre el tema de asilo y de refugio.

"Lo mismo en aquellos temas que tienen que ver con seguridad fronteriza, y algo que preocupa mucho a México, que es el ingreso de armas a territorio nacional", anotó.

En este marco, explicó que se pretende reducir de manera paulatina pero contundente los altos niveles de violencia provocados por el ingreso de las armas al país.

Navarrete Prida resaltó el entendimiento y apoyo del gobierno de Estados Unidos para abordar el ingreso de armas como un tema de seguridad fronteriza "y no tiene que ver con decisiones soberanas sobre el tratamiento que se da a las armas o posesión o propiedad en nuestras distintas sociedades".

Consideró que en el tema de seguridad fronteriza, será preciso tener mucho más cuidado "para frenar la entrada a México y reducir de manera paulatina pero contundente los altos niveles de violencia que se pueden ocasionar con el mal uso que se le puedan dar a las armas que ingresan a territorio mexicano".

En su turno, la secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, indicó que el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) en particular, está comprometido con una relación fuerte y sana con México.

"Tenemos mucho que discutir, tenemos muchas áreas de intereses en común, y el día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar de las organizaciones delictivas transnacionales, de opioides, de seguridad en la frontera, de la facilitación de los viajes y el intercambio de mercancías legales".

También, de cómo en Estados Unidos vamos a evitar que las armas y el efectivo viajen hacia el sur, añadió la funcionario estadounidense.

Refirió que las conversaciones entre ambos países confirman que Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional en particular, están comprometidos a una relación fuerte y sana con México.

México, señaló, es uno de los socios comerciales más importantes de la Unión Americana, igualmente Estados Unidos son un socio comercial muy importante para México.

La alianza, enfatizó Nielsen, es importante para los dos países, no nada más para la seguridad y la prosperidad, "así fue en el pasado, así es ahora, y seguirá siendo de igual manera de aquí en adelante, y estamos muy ansiosos de entablar esta nueva relación, y partir de la relación que ya hicieron quienes nos antecedieron".

La funcionaria estadunidense resaltó que "todos queremos que las drogas no vayan al norte. Nosotros queremos las armas y el dinero no siga fluyendo. Queremos que los delincuentes peligrosos no avancen y las actividades de las asociaciones delincuenciales trasnacionales no sigan avanzando".