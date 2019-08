Telefonía móvil desplaza a más de medio millón de teléfonos públicos en México

Por: José Perales





El número de teléfonos públicos en México al cierre de 2018 fue de 647,641, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ift).

Estos aparatos se encuentran prácticamente abandonados, ya que con la llegada de la telefonía móvil esta tecnología quedó obsoleta.

Según el Ift, el número de líneas fijas públicas registró una disminución de 19.3% a tasa anual.

Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), explicó que a pesar de que muchos de estos teléfonos están olvidados, no deben desaparecer, ya que Telmex está obligado a tenerlos por ley, al ser el agente económico preponderante.

"Hoy tenemos 120 millones 400,000 líneas móviles, para 125 millones de habitantes, prácticamente ya todos tenemos una", señaló Piedras.

"Para un país como México yo creo que no habría que desactivarlos, porque la mayoría usa el pre-pago y generalmente no trae crédito, sí vemos algún uso del consumidor de este tipo de servicios".

Además de que siguen siendo un negocio, pues otras empresas (además de Telmex) aún los tienen desplegados sin tener la obligación hacerlo.

Así como la demanda en las pequeñas comunidades y los turistas extranjeros que en sus países les cobran altas tasas de roaming.

El ejecutivo subrayó que en otros países como en el Reino Unido, las famosas cabinas telefónicas rojas ahora sirven para otorgar datos de wifi, lo cual debería replicarse en México.

"Telmex no podría retirar sus cacetas nada más porque si, porque tiene ciertas obligaciones al respecto, sé que puede sonar anacrónico, pero es como el hecho de que nuestra constitución pide que ciertas notificaciones legales se tengan que hacer mediante un telegrama", dijo el directivo de The Ciu.

"Hay que adaptar el marco legal a la funcionalidad que nos obliga el mercado".