Soy la única candidata ciudadana, Bronco es candidato del Tribunal: Zavala

Margarita Zavala, candidata presidencial independiente dejó entrever que no está de acuerdo con la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón en la boleta electoral, y lo llamó candidato del Tribunal.

Por medio de dos mensajes a través de su cuenta de Twitter, la candidata dio a conocer su postura en cuanto a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"No estoy de acuerdo pero respeto a las autoridades electorales. Me preocupa la incertidumbre que se está generando en torno al proceso electoral. No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien."

Más adelante señaló que sigue siendo la única candidata elegido por la ciudadanía.

"En la contienda ahora tenemos tres candidatos de los partidos, un candidato del tribunal y una candidata de los ciudadanos."

La noche de este lunes, el Tribunal Electoral ordenó al INE registrar a Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco" como candidato para aparecer en la boleta presidencial.