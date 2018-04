Simular encuestas contamina elección, advierten especialistas

Notimex - El presidente del Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE), Marcelo Ortega, advirtió que la empresa Massive Caller tendría que aclarar los señalamientos de una supuesta simulación que favorecería a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.

Señaló que ese tipo de prácticas contamina la elección en general "porque el hecho de tratar de usar las encuestas como si fueran propaganda ya es una forma de hacer mal uso del método", además de que se pretenda simular que se están haciendo encuestas cuando no es así.

En entrevista dijo haber visto una denuncia a través de un video que se subió a YouTube, lo cual le sorprendió y preocupó. Comentó que ya tenían conocimiento de que la empresa en comento realizaba encuestas telefónicas vía robot, que es una metodología no muy adecuada para medir preferencias electorales.

Consideró que la empresa tendría que aclarar si son ciertos o no los señalamientos en el video y sostuvo que esa encuestadora es reciente en el mercado.

Mencionó que el señalamiento que se hace en el video de que se alterarían datos de las encuestas en favor de un candidato es grave, por lo que es importante que la empresa tome una posición frente a ello.

Cuestionado sobre si el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que tomar cartas en el asunto apuntó que la autoridad está facultada para sancionar encuestas que se difundan en cualquier medio.

El INE no puede participar únicamente en encuestas de carácter privado, al ser públicas el órgano electoral sí se puede pronunciar, incluso pedir copia de la metodología y revisar lo que está haciendo, sostuvo.

Por separado, Ulises Beltrán -de la empresa BCG- señaló que lo que hace Massive Caller "no es una encuesta", pues depende del modo de selección de los entrevistados, que debe ser aleatorio y sin sesgo.

No hace una aleatorización, por lo que no se puede definir como encuesta, "lo que están tratando de presentar como encuesta es un fraude, porque no lo es", apuntó Beltrán en el noticiario de José Cárdenas.