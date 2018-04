Sheinbaum suspende acto de campaña para 'no caer en provocaciones'

Notimex - Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la Coalición Juntos Haremos Historia, tuvo que suspender el último encuentro que tenía previsto para hoy con habitantes de Gustavo A. Madero, para no caer en provocaciones con el PRD.

A unos metros de donde ella estaría en el mercado Juan González Romero, de la colonia del mismo nombre, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) organizó un acto proselitista de unos de sus candidatos a la Cámara de Diputados.

"No vamos a caer en provocaciones y no los vamos a arriesgar. De todas maneras vamos a ganar. Regresaremos", escribió Sheinbaum en su cuenta de Twitter para disculparse con los vecinos de la zona.

Antes, en la colonia Progreso Nacional, se refirió también a las dificultades que enfrentan para realizar sus actos de campaña en esta delegación, pero aseguró que, aun así, seguirá visitándola.

Ofreció un gobierno de puertas abiertas que ponga fin a la corrupción y que se caracterice por no robar, no mentir y no traicionar a la Ciudad de México.

La aspirante al gobierno local, dijo que se recuperarán los apoyos para madres solteras y adultos mayores, para estos últimos se les entregarían a partir de los 65 años de edad, sin que tengan que esperar tres años como sucede actualmente.

Asimismo, responsabilizó al gobierno de Miguel Ángel Mancera de los retrocesos que se dieron en los últimos seis años en la capital del país, en materia de seguridad, educación, transporte y libertades.