Señora 'fantasma' pega fuerte susto a chófer

En un video se puede ver como una mujer le dio un tremendo susto a un chófer de camión mientras éste conducía

Por: Redacción





Un chófer de un camión de transporte público el pasado 5 de agosto cuando se encontraba de lo más tranquilo y planeaba descansar después de terminar su último viaje, se llevó un gran susto.

Por estar distraído hablando por teléfono, el chófer no se percató que una pasajera faltaba por bajar, misma que le dio tremendo susto al conductor que no olvidará nunca.

El hombre no se dio cuenta que en su última parada no se bajaron todos los pasajeros. Quedaban un hombre y una señora de la tercera edad.

Fue ésta quien, sin que él se diera cuenta, se acercó a preguntarle hacia dónde iban, pues notó que la ruta era diferente.

"Chófer, ¿dónde nos dejó? ¿A dónde vamos, oiga?", preguntó la mujer.

Pensando que se trataba de un fantasma, el conductor gritó muy asustado sin parar.

"No manche, señora, no, no manche", respondió cuando logró reaccionar con miedo.

Se desconoce el lugar donde ocurrió tremendo susto que se llevó el distraído chófer, pero en redes se ha viralizado y ha hecho, sin duda, muy feliz a varios.