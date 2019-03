Senadora le dice 'retrasados mentales' a reporteros

Se trata de la senadora Eva Galaz, quien es senadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional

La senadora Eva Galaz, quien es representante de los integrantes de Morena en la Cámara de Senadores, calificó de "retrasados mentales" a los reporteros que cubrían una conferencia de prensa del senador Armando Guadiana.

Las declaraciones de Galaz se escucharon gracias a una transmisión en vivo hecha por el Canal del Congreso y replicada en redes sociales.

La conferencia realizada en el Senado fue un tanto tensa ya que los medios de comunicación le preguntaron al senador Guadiana si su empresa privada le vende carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo cual podría representar un conflicto de interés.

"No, no y no, ya les dije 20 mil veces. Bueno ¿Ya quedó aclarado? ¿Ya no hay ninguna pregunta?", dijo el senador, quien fue tomado del brazo por la senadora al momento que decía "parecen retrasados mentales".

Luego de su comentario y gracias a que en redes sociales comenzaron a criticarla, la senadora publicó un mensaje ofreciendo disculpas.

"En relación con el exabrupto que tuve durante la conferencia de prensa previa a la sesión ordinaria de hoy en el Senado de la República, no hay excusa para justificar mi comentario, ofrezco mis más sinceras disculpas.

Reconozco y admiro el profesionalismo y la labor que realizan los medios de comunicación, sé que no es fácil cumplir con una tarea tan difícil. Al mismo tiempo, expreso mi respeto, y extiendo mi disculpa, a las personas que enfrentan alguna discapacidad", escribió Galaz.