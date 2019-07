Senador propone poder tomar durante horas de trabajo

Por: Judith Castro





Durante la discusión en la cámara de senadores de la Ley de Austeridad, el legislador priísta, Mario Zamora propuso eliminar la prohibición a los servidores públicos de beber alcohol durante las horas de trabajo.

Al tomar la palabra, precisó que el dictamen prohibe ingerir bebidas alcohólicas en horario laboral y pidió quitar esa restricción.

"Pido que se retire la fracción III del artículo 21 y que a la hora del trabajo pueda uno tomarse dos o tres cervecitas, sin ningún problema y sin sentir que se está faltando a la ley", puntualizó durante su participación en la tribuna.

"No seamos más papistas que el Papa. Y yo pregunto, si mi amigo Bours, que es Senador hace una gira por el Valle del Yaqui, una gira de trabajo, y le invitan unas cervecitas, ¿si se las toma va a estar faltando a la ley? O mi amigo Cruz Pérez Cuéllar, que me consta que chambea, a lo mejor un viernes, después de sesión de jueves, va con nuestros amigos tarahumaras y le invitan unos tejuinos, les vas a decir que no porque es ilegal", añadió en tribuna.

"Yo por eso le pido, con toda humildad y sinceridad, algo que sé que comparten mis compañeros de Morena, y sobre todo mi amigo Félix Salgado, que en este voto haya honestidad valiente", dijo el legislador por Sinaloa.