Sector automotriz alerta de fraude sobre "autos chocolate"

Notimex - La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) alertó a la población de San Luis Potosí del riesgo de caer en un fraude que solamente les llevará a tirar su dinero, a cambio de una falsa promesa de regulación de vehículos usados internados al país, comúnmente llamados "autos chocolate".

Lo anterior, ante el llamado de algunas agrupaciones a realizar un registro o censo a cambio de una posible regularización de los vehículos, señaló en un comunicado el director general adjunto de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate.

Aseguró que no hay ninguna regularización en puerta y que además el gobierno de San Luis Potosí cuenta con un Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y su Anexo 8 que no solo impide la regularización de vehículos internados ilegalmente al país, sino que está signado el compromiso de no tolerar ese tipo de vehículos en la entidad.

Por ello, exigió a las autoridades correspondientes frenar los llamados de organizaciones a realizar un pago a cambio de ser anotados como vehículos con posibilidad de ser regularizados, ya que es su obligación dar certidumbre jurídica a los ciudadanos y evitar que caigan en trampas o fraudes.

"Cualquier listado, registro, padrón, emplacamiento, colocación de engomado o procedimiento parecido, está fuera de la ley y no es antesala para algún proceso de regulación. Mucho menos a cambio de algún pago, este solo lo justificarán como inscripción a la agrupación haciendo que caigan en un engaño", indicó.

El directivo indicó que "la importación de vehículos usados sí está contemplada por la ley, pero que muchas veces es más fácil escuchar las voces oportunistas que marcan caminos fáciles, pero falsos".