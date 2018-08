Se escapa AMLO "un ratito" para practicar beisbol

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se dio una escapada esta mañana para practicar beisbol en el Deportivo de los Tranviarios y relajarse, porque le gusta practicar el deporte

Notimex - Como él mismo lo mencionó en un video que publicó en redes sociales, "relajado, relajado, relajado, puedo tener fuertes presiones, estar sometido a fuertes presiones, pero sí me doy mi tiempo para venir aquí a batear, a practicar beisbol, me relajo".

Dijo estar contento porque el miércoles pasado hubo un juegazo de Grandes Ligas, donde su equipo de Cardenales obtuvo el triunfo.

Visiblemente de muy buen humor, celebró que el alto comisionado de grandes ligas haya decidido que tres series se lleven a cabo en Monterrey, Nuevo León, "van a venir equipos de Grandes Ligas en el marco de la temporada a jugar a Monterrey, entre ellos Cardenales".

Ataviado con una playera tricolor, guantes negros, gorra roja y apoyado en un bat, dice que está convencido y comprometido en impulsar el deporte porque es importante para la salud y para enfrentar las enfermedades.

"El deporte en todas sus vertientes, como recreación, prevención para no enfermarse, algo que tiene que ver con la salud, si queremos enfrentar enfermedades, desgraciadamente se padecen masivamente, como la diabetes, tenemos que impulsar mucho que se haga ejercicio".

Respecto al deporte profesional y de alto rendimiento, expresó que apoyará mucho a quienes participen en eventos internacionales como las Olimpiadas, para que obtengan medallas y primeros lugares.

Dijo que además de impulsar el beisbol, creará escuelas para este deporte en el país, donde se formen los maestros de educación física, "pero al mismo tiempo en esas escuelas van a estar las academias para jóvenes, se van a formar para ser buenos beisbolistas".

"A mí me gusta mucho, soy sincero, auténtico siempre digo la verdad, mi pecho no es bodega, me gusta mucho, me fascina el beisbol, no me gusta la palabra fanático, pero soy algo parecido a eso", puntualizó.