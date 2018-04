Se aferra a auto para que hijo no se vaya de parranda

Redacción

Trepada en el cofre de un automóvil fue la manera que una madre evitó que su hijo se fuera de fiesta con sus amigos.



El momento fue grabado por su hijo desde el interior del vehículo.

No se sabe si la mamá lo hizo para que su hijo no manejara con tragos encima o porque simplemente no le gusta que salga.

En el diálogo amoroso entre madre e hijo, se escucha al joven decir "Ya ma, ya bájate, pues ya deja me meto.

Se puede observar en la grabación como el hizo avanza en el vehículo lentamente con su madre agarrada del cofre.

Los hechos ocurrieron en una colonia de la Ciudad de México.