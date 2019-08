Santa Lucia va y no se retrasará, afirma López Obrador ante amparos

Información nacional - 16/08/2019 09:12 a.m.

Notimex -

El aeropuerto de Santa Lucía va y no se retrasará, incluso podría estar listo un mes antes de los previsto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como "sabotaje legal" los amparos interpuestos en torno a la obra, y confió en que el caso se resuelva de conformidad con la ley.

Luego de que ayer un juez concedió una suspensión definitiva que detiene la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que concluya uno de los juicios de amparo, López Obrador dijo que "se puso de moda, ya es como deporte nacional el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos proponiendo".

"Son tácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra, espero que esto se resuelva pronto", expresó en conferencia de prensa, donde también llamó a quienes en este caso, "no pudieron hacer el ´negocio´, a que le bajen una rayita cuando menos, están muy alterados, el dinero no es la vida".