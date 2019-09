Salmerón cancela su visita a Monterrey

Por: Redacción





Pedro Salmerón, ex titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), anunció que no visitará Monterrey el 2 de octubre como tenía previsto, luego de que el Congreso local lo considerara a él y al legislador Gerardo Fernández Noroña como ´personas non gratas´ para el estado de Nuevo León, por el comentario de calificar como ´jóvenes valientes´ a los asesinos de don Eugenio Garza Sada.

A través de redes sociales el historiador publicó que ya dejó clara su postura sobre el escándalo, su denuncia ante la CNHJ de Morena, y que su renuncia está en manos de la titular de la Secretaría de Cultura. Finalizó anunciando que no vendrá a Monterrey.

Mi postura sobre el escándalo ya está fijada con claridad.

La denuncia ante la @CNHJ_Morena, presentada.

Mi renuncia, en manos de la titular de @cultura_mx.

Dejaré esto fijado unas horas y luego, me tomaré unas vacaciones de las redes y de foros públicos.

Pd: no iré a Monterrey. — Pedro Salmerón Sanginés (@HistoriaPedro) September 26, 2019

Salmerón ayer pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que expulse de la bancada a los cuatro diputados locales de Morena que apoyaron haberlo llamado "persona non grata".

En su escrito dirigido al presidente de dicho órgano partidista, Héctor Díaz Polanco, Salmerón solicita que los legisladores locales morenista, Celia Alonso Rodríguez, Delfina Beatriz de los Santos Elizondo, Melchor Heredia Vázquez y Marco González Valdés dejen de pertenecer a esa bancada.