Sale a la luz audio polémico de Sergio Mayer

Se escucha como el diputado de Morena le grita a su equipo de trabajo y habla despectivamente de unas menores

Por: RedacciónSe filtró a través de la plataforma de, undonde supuestamente, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados,a sue insulta a unas "niñas".

Se escucha al diputado alterado debido a que "no ve los resultados" de un evento que hicieron, por lo que le reclamó a sus colaboradores porque la gente le pidió "publicidad" y no tenía nada que darles.

Según sus empleados, "estaban en la camioneta".

En la discusión se escucha una mujer que le dice que "ya nadie quiere estar (con él)", a lo que el diputado de Morena responde: "Si no quieren estar que se vayan. El que no quiera estar y se los dije desde un principio 'así soy', y yo busco resultados. El que no quiere estar y no le guste, que se vaya. A mí entréguenme resultados y no tengo porque hablarles mal".

Tras el reclamo, Mayer le reclama a la mujer porque le hizo caminar dos kilómetros porque no se encontraba en el punto de encuentro. "Contrata un chofer, Sergio", le sugiere la mujer, quien asegura se pierde porque "no conoce al ciudad".

"Contrato un chofer y luego un chofer que cuide al chofer y así me la llevo. Un chofer, un asistente... está cabrón", le contesta el diputado. Añadiendo, "¿Qué les digo? Puros pretextos".

Una mujer le aseguró al diputado que la gente habla mal de él, porque es grosero. Mayer contestó que era una mentira porque "la gente, a mí, me responde y me adora".

Lo que más trascendió del audio fue que el diputado habla de manera despectiva de unas "niñitas".