Salario es importante, pero también otros factores al cambiar de empleo

Información nacional - 24/12/2017 07:00 a.m.

Notimex - La plataforma de evaluación de empresas aconsejó por lo anterior algunas opciones para cambiar de trabajo en 2018, pues “se deben tomar en cuenta para realizar una elección que mejore las condiciones laborales”.



Para la firma, primero se deben analizar los motivos que llevaron a tomar la decisión, llegar a un acuerdo y emprender la salida, ya que es mejor esperar a dejar los proyectos terminados, lo que ayudará a conseguir una recomendación por parte de los anteriores jefes.

También se debe actualizar el currículum con las actividades más relevantes realizadas en la estancia con la empresa que se dejará, y cabe destacar que la paciencia debe estar presente, ya que conseguir un empleo nuevo puede llevar de días a meses.

"Tampoco renuncies a tu actual empleo si no has encontrado vacantes a las que puedas aplicar o concertado citas en otros lugares, pues no existe certidumbre de cuánto tiempo te tomará encontrar otro trabajo", señaló en un comunicado.

Refirió que muchos proyectos y oportunidades profesionales no se anuncian en los clasificados o portales de empleo, sino que se contacta directamente a los candidatos a partir de recomendaciones.

“Establece contacto con aquellos antiguos colegas o conocidos con quienes hayas trabajado antes, y hazles saber que estás en busca de crecimiento laboral”, sugirió.

Propone también tener claros los objetivos al cambiar de trabajo, para que se puedan comparar las oportunidades que ofrecen otras organizaciones respecto al actual puesto y entre ellas mismas para elegir la mejor opción.

Otra de las recomendaciones tiene que ver con la preparación de la entrevista laboral, pues recordó que no se trata de alardear sobre los conocimientos, sino mostrar habilidades y resultados para mejorar la empresa, y siempre tener en claro el rumbo y qué tanto se quiere crecer en la profesión.