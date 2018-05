Roban monumento de Sor Juana Inés en Toluca

ADN 40 - El domingo pasado desapareció la escultura de Sor Juana Inés de la Cruz que se encontraba ubicada en un parque de la colonia Independencia, en el municipio de Toluca en el Estado de México, lo curioso del hechos es que el monumento sustraído pesa más de 300 kilos y mide 2.3 metros de altura.

Los mismos vecinos de la colonia Sánchez fueron quienes denunciaron el hecho, pues se percataron que los ladrones se disfrazaron de personal de limpieza para despistar a las autoridades encargadas de vigilar los alrededores.

Se presume que la desaparición no se hizo por ´cualquier grupo delictivo´ pues la forma en que se quitó la estatua y la delicadeza con la que se hizo, da a sospechar que incluso fue con ayuda de maquinaria de acuerdo con la arquitecta Susana Bianconi.

"Esta escultura pesa alrededor de 300 kilos, los cuales no se pueden vender porque se trata de una figura de Sor Juana que toda la población identifica, no va por el lado económico pues un kilo de este metal está alrededor de 100 pesos ; esperemos no sea parte del mismo ayuntamiento con la finalidad de realizar otras construcciones en estos sitios" manifestó.

Cabe mencionar que desde el 2012 se han presentado robos masivos de estatuas en Toluca, con este ya suman más de una docena de robos de monumentos confirmó Justo Núñez Skinfil secretario de ayuntamiento.