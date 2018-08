Roba mochila en Congreso tras negársele apoyo para una cirugía

Una mujer robó la mochila de un colaborador del diputado local Iván Sánchez, en el Congreso de Aguascalientes; la ladrona, quien ha acudido varias veces a pedir ayuda, ya fue identificada

Redacción

Por:

Una mujer presuntamente necesitada de apoyo económico para una cirugía se robó la mochila del empleado de un diputado luego que le negaran la ayuda.

Las cámaras de seguridad del Congreso de Aguascalientes captaron el momento del delito.

Adriana, quien es encargada de gestión y recepción en general, relató que la mujer había llegado con ella para tramitar un apoyo económico, porque decía que venía por parte de alguien más que conocía a un diputado, quien le había aprobado un apoyo para una cirugía que iban a realizarle el día del mañana.

Pero al momento de investigar resultó que era falso, por lo que se le informó a la mujer que no se le podía entregar la ayuda en ese momento.

"Nosotros no podemos ayudar inmediatamente, tenemos que llevar un control, una documentación, y es a veces lo que no le gusta a las personas, pero es un proceso que tenemos que llevar", precisó.

Cuando pensó que la mujer de había ido, Adriana se levantó de su lugar para ir con sus compañeros para ir a decirles que se saldría un momento, fueron segundos que la susodicha aprovechó para llevarse la mochila del empleado del diputado local Iván Sánchez Nájera.

Alejandro Martínez, afectado y quien se encarga del diseño del legislador local, dijo que en la mochila traía su cartera, un libro electrónico y otro impreso, así como el cargador de su laptop, lo que en total sumarían 7 mil pesos.

El afectado indicó que no era la primera vez que dicha mujer acudía al Congreso a solicitar ayuda, por lo que saben quién es y dónde vive, inclusive, la buscaron para que regresara las cosas, pero ella negó la acusación.

Ahora solo esperan que las autoridades hagan su trabajo para poder proceder en contra de la mujer.

El afectado está consciente de que será difícil recuperar lo perdido.

"Me da lástima, porque seguramente si es una persona necesitada, pero pues esa no es la forma, si venía a pedir apoyo, pues ya no se le va a dar, ella muy tonta se puso una barrera para que la gente no la ayudara", dijo.