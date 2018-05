Ricardo Anaya llama a vencer en las urnas a la corrupción y desigualdad

Notimex - El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, convocó a la ciudadanía a luchar este 1 de julio para derrotar en las urnas a la corrupción, la desigualdad y lograr un mayor crecimiento y prosperidad en el país.



"Amigas y amigos, desde este cuadrilátero quiero convocarlos a una lucha fundamental. El 1 de julio yo les pregunto: vamos a derrotar a la corrupción, ¿sí o no?; vamos a derrotar a la pobreza, ¿sí o no?; vamos a derrotar la desigualdad, ¿sí o no?; vamos por prosperidad para todos ¿sí o no?", expresó.

Durante un mitin que encabezó en el Deportivo Los Galeana, en la delegación Gustavo A. Madero, se comprometió a que, de ganar la elección presidencial, terminará con la brecha salarial de género lo que implica, dijo, legislar la igualdad de salario para un mismo trabajo; "a trabajo igual, salario igual".

En esta demarcación con más de un millón de habitantes, el político queretano pidió también el voto para los diversos candidatos del Frente por México, integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

Anaya Cortés levantó los brazos en señal de triunfo acompañado por el líder nacional del PRD, Manuel Granados, y de los candidatos a la jefatura de gobierno, Alejandra Barrales; a la alcaldía maderense, Nora Arias y a diputado local plurinominal, Victor Hugo Lobo.

En el centro de la pista de atletismo ubicada del deportivo, fue colocado un cuadrilátero, así como tres pantallas gigantes desde donde la gente pudo seguir un espectáculo de lucha libre.

En tanto, la aspirante al Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, aseguró que "caballo que alcanza gana. Esta yegua ya empató y voy a ganar la jefatura de gobierno".

La expresidenta nacional perredista aseguró que Anaya Cortés ganará el segundo debate de candidatos presidenciales, programado para el 20 de mayo próximo, e insistió en que "vamos a ganar porque tenemos los mejores candidatos conjuntamente con una convicción; trabajar para sacar adelante al país y a la ciudad".

En la exhibición de lucha libre, participaron La Parka, Cibernético, Blue Demon, el nieto de la Parka y Atlantis, entre otros, además de grupos musicales como la Sonora Santanera.