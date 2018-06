Ricardo Anaya aclara que no piensa declinar bajo ninguna circunstancia

Notimex - El candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, dejó claro que no piensa declinar bajo ninguna circunstancia, y que no tiene interés por qué alguien lo haga a su favor, ya que su campaña es a favor del cambio, no por la continuidad.

"No tengo interés de que eso suceda porque no queremos representar la continuidad de este gobierno, yo quiero un cambio a fondo", dijo ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana, a donde acudió este martes.

En el auditorio José Sánchez Villaseñor de esta casa de estudios, Anaya Cortés respondió a cuestionamientos sobre temas como el aborto, la legalización de la marihuana, su relación con el expresidente Felipe Calderón, entre otros.