Revisará Segob el caso de la Guardería ABC

ADN -

A dos meses de que se cumplan 10 años de la tragedia de la Guardería ABC, el presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió que el tema lo tiene la Fiscalía de la República, sin embargo se pedirá a la Secretaría de Gobernación que atienda a los padres de las víctimas.

"La Secretaría de Gobernación se ha convertido en la agencia de los Derechos Humanos, le voy a pedir a Alejandro Encinas que atienda a los padres para saber cuál es el estado que guarda la investigación y se procure resolver, saber si está detenido, si no se está haciendo justicia o por influyentismo", refirió en la conferencia mañanera.

Bajar la tasa de homicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las cifras de su gobierno sobre el número de homicidios en el país en lo que va de su gobierno, y aseveró que se revirtió la tendencia en esta materia toda vez que ya no se sigue la misma estrategia equivocada de sexenios anteriores.

Al ser cuestionado por el periodista Jorge Ramos sobre la estadística diaria de homicidios, ante lo cual aseveró que se ha controlado la situación y si bien el problema no está resuelto, "hemos mantenido los niveles o se ha revertido la tendencia sobre el delito de homicidios".

El mandatario federal contrastó las cifras de homicidios desde que inició el actual gobierno con el periodista e incluso lo invitó a cotejar los datos señalados por Ramos con los de su administración, y se comprometió a bajar los homicidios, aunque dijo que tomará tiempo, pues "nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción".

Relación con Estados Unidos

Ante la pregunta de por qué no ser críticos, López Obrador aseguró que hay respeto mutuo entre las naciones "me importa tener una buena relación con el gobierno de EUA no me voy a enganchar en un debate con Trump cuando tenemos a 24 millones de mexicanos allá. Voy a actuar de manera responsable porque han sido respetuosos de nuestra soberanía", dijo.

Aunado a ello destacó que cuando quisieron la soberanía en un tema de energía cuando se discutía el nuevo Tratado de Libre Comercio, se rechazó y se suspendieron las pláticas, pero después se retomaron y se aceptó la propuesta de México.

Proveedores

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se le cuestionó sobre la falta de pago a proveedores de Pemex, por lo que este dijo que se revisará el caso, aunque se sabe que hay litigios y pagos pendientes.

Sin embargo reconoció que hay proveedores que están haciendo bloque para vender más caro, tal es el caso de los proveedores de papel para libros de texto, quienes están haciendo un bloque, lo cual no se permitirá y de ser necesario se abrirá la licitación a proveedores internacionales.

Manejo del Fondo Minero

El mandatario informó que la Secretaría de Economía hará un diagnóstico sobre el manejo del Fondo Minero desde hace cuatro años, para saber si los recursos llegaron a los beneficiarios si se invirtieron en lo que se contempló originalmente o se desviaron.

En ese sentido, López Obrador indicó que se investigará a fondo este tema, "hay controversia y demostraremos que hubo opacidad y corrupción en la entrega de los recursos".

Indicó que al igual que se han entregado directamente a las comunidades de Oaxaca, dinero para construir carreteras, lo mismo se hará con el Fondo Minero, a fin de entregar directamente a quienes viven en los lugares donde hay extracción minera.