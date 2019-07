Revelan video de Javier Duarte antes de ser detenido

Notimex -

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que negoció con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto su entrega a la justicia, a cambio de que su familia fuera dejada en paz y que si acusaba a alguna persona, como al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, lo haría contra su voluntad.

De acuerdo con un video grabado el día y lugar de su arresto, el 15 de abril de 2017 en el Lago de Atitlán, Guatemala, y que fue difundido esta noche por el periodista Ciro Gómez Leyva, el exmandatario estatal aseguró que "no me detuvieron, me estoy entregando", de acuerdo con un convenio establecido con el gobierno federal.

"Me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán, estoy totalmente en libertad", señaló en la videograbación.

En el video, en el que insistió que se pone de forma voluntaria en manos de la justicia mexicana en apego al "convenio establecido con el gobierno federal", Javier Duarte señaló que lo hace para defenderse y con ello lograr que "dejen de hostigar a mi familia y pare ya esta persecución, política, mediática y judicial contra mi persona, mi familia y mi entorno".

Con su entrega, aseguró el exmandatario estatal el día de su arresto, el acuerdo es que serán retiradas las acusaciones contra su familia, a fin de que pueda desarrollarse en paz y sin que sean molestados, y confió en que saldrá bien librado del proceso penal en su contra.

Duarte de Ochoa se dijo preso político del sistema y en el caso "de que me obligaran a hacer alguna declaración, alguna acusación en contra de persona alguna, llámese López Obrador o cualquier otra persona, es contra mi voluntad y por el hecho de estar detenido".

En el noticiero, fue presentado también un texto supuestamente redactado por Duarte que forma parte de la rogatoria al gobierno de Reino Unido para que permitiera el ingreso de su familia a ese país.

En el documento, Duarte de Ochoa asegura que pidió licencia como gobernador de Veracruz a petición de los entonces presidente, Enrique Peña Nieto, y secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien además señala de orquestar una persecución política en su contra.

Aseguró que el acuerdo fue que se entregara antes de las elecciones a gobernador del Estado de México, a cambio de que dejaran a su familia tranquila y les permitieran establecerse en un lugar seguro.

La prioridad de las autoridades, señaló el exgobernador veracruzano en el texto, "era exhibirme", además de que su entrega fue disfrazada de captura para que pareciera un logro del gobierno federal.