Revelan que PRI sí le pagó millones a Cambridge Analytica

26/06/2018

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó un plan que le presentó Cambridge Analytica para dañar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, porque consideró que "podía hacer eso por sí mismo", pero de todas maneras le pagó millones de dólares para que no se involucrara en otra campaña política, revela The New York Times.

Cambridge Analytica, hoy quebrada, era una empresa con sede en Londres que usaba el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas y políticos que buscaban "cambiar el comportamiento de la audiencia".

Lo que se descubrió después es que manipulaba elecciones y había robado 50 millones de perfiles de Facebook. El escándalo, que llegó al Senado de Estados Unidos, llevó a la compañía a la quiebra.

El trabajo de Azam Ahmed y Danny Hakim indica que a principios del año pasado, "ante muy malos números en encuestas para el voto presidencial, la ahora extinta Cambridge Analytica se acercó al partido. Ofreció ayudar al PRI a ganar tal como lo había hecho con Donald Trump, de acuerdo con la propuesta de 57 páginas que redactó la compañía y que fue vista por The New York Times". (Con información de Agencias)