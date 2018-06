Retiran cereal de tiendas por contaminación de salmonela

ADN40 - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) está investigando un brote de salmonela relacionado con el cereal ´Honey Smacks´ de Kellogg´s que ha provocado infecciones en más de 73 personas en 31 estados de ese país.

California, Massachusetts, Nueva York y Pennsylvania son los estados en los que se ha identificado el brote de acuerdo a Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Ante esto, autoridades sanitarias ordenaron el retiro del producto con vida útil y a través de su cuenta de Twitter invitaron a los consumidores a desechar el producto o devolverlo a la tienda en la que fue adquirido para obtener un reembolso.

ACTUALIZACIÓN DEL BROTE DE LA FDA: La FDA aconseja a los consumidores que NO COMAN ningún cereal Honey Smacks de Kellogg's, independientemente del tamaño o de las fechas "best if used by" (Mejor si se usa antes de). https://t.co/n45yogFPVc pic.twitter.com/J6J1nVyUVj