Respeto el derecho a manifestarse: AMLO

Información nacional - 06/05/2019 09:52 a.m.

Por: Agencias





El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a avanzar "respetando las libertades, todas". Lo haremos, dijo, "sin autoritarismo, con democracia, pero estoy seguro que vamos a transformar al país y nos está ayudando mucho la gente".

"Tenemos una política nueva, en donde se están privilegiando a los humildes y eso no les gusta. Cuando éramos oposición cientos de marchas. Nos llevó tiempo y como se comprenderá no llegamos para ser florero ni aspiramos a ser moneditas de oro, nos costó mucho llegar y como padecimos de represión, sería una incongruencia no permitir la libre manifestación de las ideas", señaló en la conferencia mañanera de este 6 de mayo.

En su conferencia de prensa matutina, aseguró que está muy consciente de su responsabilidad y adelantó que "¡acepto el desafío!", al insistir en que cuenta con la ciudadanía, que está "internalizando" que se trata de un asunto de todos, no sólo de un hombre, de un dirigente, de un gobierno.

Insistió en que quienes realizaron una manifestación en su contra el domingo, están en su derecho y ofreció su respeto hacia ellos, pues son libres de hacerlo, "hasta los convocaría que continúen protestando, la democracia son contrapesos, cuando hay democracia, nadie se siente absoluto".

En este gobierno no hay guerra; la estrategia es distinta: López Obrador

En México "no hay guerra contra la delincuencia; no queremos la guerra", porque esa estrategia fue un fracaso, no funcionó y fue la que desató la violencia y convirtió al país en una fosa, en un cementerio, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió en su conferencia de prensa matutina que aún "tenemos un problema, 26 mil cuerpos sin identificar y más de un millón de víctimas de esa política. No hay guerra; tenemos una estrategia distinta", donde la Guardia Nacional es un complemento; lo fundamental es atender las causas, generando bienestar y atendiendo a los jóvenes.

De la estrategia, explicó, 70 por ciento consiste en el bienestar y la justicia; 20 por ciento en la Guardia Nacional y 10 por ciento en la perseverancia, para no repetir el error que cometieron en el pasado de enviar al Ejército y a la Marina a realizar operativos, pero no había protección para la gente.

Además, agregó, "no se atendía la demanda de seguridad pública, por eso se creó la Guardia Nacional que tendrá presencia en todo el territorio".

Nuevo cuerpo de seguridad

Aunque el Senado aprobó la semana pasada la creación de un nuevo cuerpo de seguridad para el presidente, López Obrador aclaró que él no lo solicitó y está satisfecho con la Ayudantía que lo custodia.

"Yo no lo estoy pidiendo, yo dije desde el principio que iba a crear una Ayudantía, y ya la tengo, son 10 mujeres y 10 hombres, que son profesionales y me cuidan, de que no me apachurren y de los demás", además reiteró que desde la campaña se comprometió a eliminar el Estado Mayor Presidencia, por lo que todos esos elementos ya están de regreso a la Sedena.

"Voy a esperar pero la verdad lo dije con mucha claridad se desaparece al Estado Mayor Presidencial y a todos los elementos se reubicó en la Secretaría de la Defensa, cuidaban al presidente 8 mil elementos, no había un jefe de Estado en el mundo tan cuidado".

México firma acuerdo con la ONU para la compra de medicamentos

El gobierno de México ya firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que "nos ayude, nos acompañe con la compra de medicamentos", ante las prácticas monopólicas que ocurrieron en el pasado y que significaron corrupción, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que sólo el año pasado, tres empresas le vendieron medicinas por 36 mil millones de pesos a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y una de ella con casi 20 mil millones de pesos.

Había influyentismo y probable violación a la Constitución, especialmente al artículo 28, en lo referente a prácticas monopólicas, en particular en la compra de medicamentos, que no es un problema fácil de resolver que incluso no pudo superar en su momento el presidente (Barack) Obama, por los intereses creados.

"El de las medicinas es un tema, pero hay otros y en todos vamos terminar con la corrupción en todos los niveles", agregó.

(Con información de Notimex y ADN40)