Respeto a mujeres, nada tiene que ver con la ropa: diputada

Notimex -

La diputada federal Lorena Villavicencio Ayala afirmó que ningún hombre puede dictar los límites de las mujeres, ni la manera en que vestimos, pues "nuestro único parámetro es no afectar la libertad de los demás".

Al referirse a las declaraciones del exsenador Pedro Haces Barba, la legisladora aseveró que "el derecho de decidir como vestimos no tiene nada que ver con el respeto que merecemos, son dos cosas totalmente distintas. Nosotros podemos vestirnos como queremos y ser respetadas íntegramente",

Haces Barba aseguró que las mujeres tienen que modificar su forma de vestir, sobre todo en el ámbito laboral, pues "muchas veces provocan y entonces después no se aguantan".

La declaración de Haces Barba hace recordar que él mismo hace algunos años protagonizó otro incidente: el 28 de marzo de 1998, fue fichado por robo y portación de arma en el expediente CRV/114/98, su caso número 21043/D/98, fue turnado a la entonces Procuraduría General de la República.

En entrevista con Notimex, la legisladora llamó a Pedro Haces y en general a todos los hombres a "evitar decir tonterías y respetar plenamente la decisión de las mujeres".

La diputada federal integrante de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia en San Lázaro afirmó que "no sé a qué se refiere, pero las mujeres no somos provocativas, somos educativas en el ejercicio de la libertad".

Añadió que las mujeres tenemos el derecho a elegir cómo nos vestimos, y somos educativas, porque los hombres y mujeres tenemos el derecho de ser respetadas por esa decisión.

Villavicencio Ayala indicó que lo que le diría al exsenador sería que ella no se fija si los hombres se visten provocativamente o no. "Yo lo respeto e igual, se vistan o no provocativamente".

Lamentó que el machismo no se quite por decreto, "ese es el problema", y señaló que hacen falta muchas cosas; sin embargo, consideró que hace falta que los hombres que tienen espacio en el poder eliminen sus actitudes misóginas y entiendan que las mujeres tenemos las mismas libertades que los hombres, que somos iguales.