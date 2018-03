Reitera López Obrador que no caerá en provocaciones

Notimex - El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no caerá en ninguna provocación venga de quien venga.

A través de su cuenta de Twitter @lopezobrador, el aspirante de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, difundió un video en el que señala que los recursos naturales son para el beneficio de los mexicanos, por lo que en el marco de la legalidad buscaría rescatar el petróleo y la industria eléctrica.

Al referirse al tema de la reforma energética, comentó que no habría “gasolinazos, eso sí se los puedo garantizar”, tampoco habría alzas en los precios de la luz y el gas, porque “no hay ninguna justificación para que aumenten los precios de los energéticos” porque el país tiene petróleo.

Mencionó que acabaría con “el negocio” de los huachicoleros. “Todo eso se va a acabar, va a terminar, vamos a cambiar las cosas, no voy a caer en ninguna provocación, no me voy a enojar; corazón caliente cabeza fría”.