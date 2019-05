Reconoce AMLO que sólo había gasolina para una semana durante crisis del "huachichol"

Información nacional - 22/05/2019 09:04 a.m.

Notimex -

Durante el momento más crítico de la lucha contra el "huachicol", las reservas de combustible en México llegaron a disminuir al grado de que sólo había gasolinas disponibles para una semana, reconoció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que actualmente tenemos reservas disponibles dentro del país, "no en barcos", para 20 días, y admitió que si no lo dijo en su momento, fue por razones estratégicas, porque "a los conservadores nada les importa", aseguró.

De ahí la necesidad de construir refinerías, pues no es un sólo asunto económico, sino que se trata de un tema de seguridad nacional y de soberanía, cosa que "los conservadores no alcanzan a entender, y si lo entienden, no les importa".

El presidente López Obrador también aclaró que esa es otra de las razones por las que no sostendrá un enfrentamiento con Estados Unidos, no se confrontará ni caerá en provocaciones.