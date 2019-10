Primero debe publicarse Ley Bonilla, para ser impugnada: AMLO

Información nacional - 15/10/2019 09:10 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque se publique la reforma a la Constitución estatal en Baja California, denominada Ley Bonilla, la cual avala la ampliación de mandato del gobernador electo de dos a cinco años.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que la Ley no puede aplicarse ni tampoco impugnarse si no se publica primero.

"Acerca de lo de Baja California, yo considero que hay un procedimiento legal que tiene que llevarse a cabo. Primero tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso de Baja California".

También AMLO arremetió contra los diputados locales, que en primer lugar provocaron está situación a través de ´chicanadas´ y dijo que "pareciera que no tuviera la información o incluso la borraran".

Ante los cuestionamientos de la prensa, dijo que "sí lo vamos nosotros a arreglar pero no corresponde al Ejecutivo Federal, porque hay división y hay un equilibrio de poderes.

¿Cuál es nuestra opinión desde el Ejecutivo sobre este tema? Pues que se tiene que publicar la ley porque no se ha publicado.

Se llegó al extremo, a lo mejor eso no se sabe, de que el Congreso (estatal) o algunos diputados -tampoco hay que generalizar- dijeron que no se publicaba porque no la encontraban. Es decir que se les traspapeló, pero fíjense son chicanadas.

Sin lugar a dudas porque el momento que se publique la ley se va a poder impugnar y el impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema Corte y ahí se va a resolver en definitiva. Ese es el planteamiento que hicimos".

López Obrador dijo que "el Ejecutivo no debe ser el poder de los poderes" y "debe prevalecer la democracia" en este caso.

"Entonces en el caso de Baja California van a terminar publicando la ley, porque está traspapelada (...) ¿Qué pasa si no se publica? No entra en vigor. Entonces no pueden haber cinco años. De modo que hay que esperar a que se termine con este proceso".

El presidente dijo que los partidos políticos son los que deben impugnar la ampliación de mandato, y los partidos que aprobaron la ley deben retractarse y ofrecer una disculpa y decir ´nos equivocamos´, "pero no meternos nosotros. Eso es lo que quisieran los conservadores".