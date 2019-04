Priístas denuncian políticas que atentan contra la igualdad de género

Notimex -

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, aseguró que desde el gobierno de la República, hasta su mayoría en el Congreso, se promueven acciones regresivas en la lucha por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

Por ello, "no daremos ni un paso atrás en la defensa del reconocimiento de los derechos de este sector", subrayó en el marco de la ceremonia donde le tomó protesta a María Thalina Almaraz González, como nueva Coordinadora Nacional de Regidoras del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri).

Ruiz Massieu aseguró que a la fecha no es palpable la perspectiva de género, por lo que consideró que "este es un gobierno que no cree en la igualdad, que no tiene un compromiso con las mujeres y eso no lo podemos permitir".

Resaltó que en contraste, en los gobiernos del tricolor se avanzó sustancialmente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la administración pasada la perspectiva de género fue uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo.

La priista dijo que es necesario mantener los diversos programas para el sector femenil, que eliminó el Gobierno Federal, entre ellos, las estancias infantiles, las becas y los refugios para personas víctimas de violencia familiar.

También argumentó que el 83 por ciento de los hogares monoparentales en México están encabezados por mujeres y requieren de una acción específica por parte del Estado.

Además, la mayoría de las trabajadoras reciben menos de dos salarios mínimos al mes, y únicamente 3.5 por ciento recibe más de cinco salarios mínimos, lo cual es grave si se considera que más de nueve millones de hogares tiene una jefatura femenina.

Además, la priista destacó que la brecha salarial va desde 30 hasta 150 por ciento; aunado a que más del 40 por ciento de las mujeres sufren violencia por parte de su pareja, y dos de cada tres ha enfrentado alguna agresión sexual, física, laboral o emocional en el último año.

"Estas son cifras que no pueden seguir así, y desde el espacio donde ustedes se desarrollan en el ámbito político y público, que es el municipio, las presidencias, la primea línea de acción, desde ahí tenemos que hacer la diferencia", aseveró Ruiz Massieu.