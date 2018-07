Presume en Internet que atropelló un perro

La mujer contó en una transmisión que antes de llegar a un evento arrolló a un perro en la calle

A través de Facebook, una joven bajo el nombre de Eliza Valles contó una anécdota que causó indignación en Internet, pues dijo que atropelló un perro y no lo ayudó.

"Realmente no alcancé a frenar, pero escuché como lloró de dolor. No me detuve porque no me gusta ver sangre y llevaba prisa, pero me siento una mala persona y quiero decirle al perrito que me perdone, que no me fue mi culpa. Bueno, sí fue mi culpa, pero más del perro porque no corrió por su vida...", dijo.

En redes sociales, usuarios aseguraron que la chica es conductora de Multimedios Laguna, sin embargo, la empresa se deslindó del caso.

Por último, Eliza remató diciendo que el perro no era de raza y no tenía dueño porque estaba solo en un bulevar, pero a pesar de todo, la joven pidió disculpas por lo que hizo agregando que no fue su intensión y que tendrá más cuidado.