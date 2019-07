Preparan propuesta de presupuesto federal del 2020

Notimex -

El gobierno federal empieza a preparar el proyecto del Paquete Económico para 2020, que incluye indicadores económicos como el nivel de crecimiento económico, la cotización del dólar y el precio del crudo, así como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

"Hoy tengo reunión casi todo el día con el equipo de Hacienda (y Crédito Público, SHCP), porque estamos preparando la propuesta de presupuesto para el año próximo. Les comentaba que el día 8 de septiembre tenemos que presentar al Congreso el presupuesto", informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, explicó que la elaboración de la propuesta lleva su tiempo, ya que se deben analizar y hacer proyecciones de crecimiento, pero sin incluir impuestos ni "gasolinazos".

"Estamos, precisamente, haciendo análisis, proyecciones sobre crecimiento, desarrollo, bienestar, con la idea que no aumente la deuda, que no haya impuestos nuevos, que no haya gasolinazos, que tengamos finanzas públicas sanas y que al mismo tiempo tengamos presupuesto para financiar el desarrollo, el bienestar", dijo.

En otro tema, a pregunta expresa sobre si se prevé aumentar el salario mínimo, López Obrador consideró que se dio un buen paso con el aumento de 16 por ciento este año, luego de más de 36 años sin que ello sucediera, y aunque se tiene que remontar todo el "atraso" por la pérdida del 70 por ciento de su poder de compra, "no será de la noche a la mañana, sino que tendrá que aumentar poco a poco".

"Nunca jamás el salario debe quedarse, como llegó a suceder, por abajo de la inflación; es pensar cuántos puntos arriba de la inflación se puede para ir periódicamente, paulatinamente, recuperando todo el poder adquisitivo del salario", acotó.

También se le preguntó sobre los trabajadores que prestan sus servicios para hacer encuestas, censos y otros servicios del gobierno federal, y que de acuerdo con una nota periodística solo reciben un salario de nueve mil pesos mensuales, sin ninguna prestación.

López Obrador reconoció que esos hombres y mujeres "tienen un compromiso con el pueblo", y que se revisará su situación. Sin embargo, comentó que el gobierno no es para ganar sueldos elevados, y que eso se puede lograr, lo cual es legítimo, en el sector privado.

"El gobierno es servicio, es la justa medianía, como decía Juárez, aprender a vivir en la justa medianía. Lo básico, pero no es para ambiciosos, no es para decir: ya la hice, me colé. Así era antes: tengo una buena palanca y voy a trabajar en aduanas", argumentó.

Aunque aclaró que ello no significa que los servidores públicos "no tengan ni siquiera para lo más indispensable", se comprometió a buscar "que ganen bien, sobre todo los de abajo y sobre todo los que atienden a la gente, los que tienen funciones operativas, el maestro, la enfermera, el médico, diría el policía, todos los que tienen más vinculación.

"No que antes el asesor ganaba muchísimo más que el que tenía comunicación con la gente. Vamos a revisar eso", concluyó.