Prefieren mexicanos ahorrar en ´tandas´ o guardarlo en casa

Por: Redacción



Pese a que los mexicanos se han sumado al sector financiero formal, los tipos de ahorro informal prevalecen como su opción preferida y así solventar sus necesidades básicas como comida, gastos personales o pago de servicios.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), 53% de la población opta por alternativas como las tandas o simplemente mantener el debajo del colchón

La ENIF detalla que poco más de 37 millones 250 mil adultos guardan su dinero lejos de los medios formales.

Por otra parte, 21% de la población, unos 17 millones de personas, simplemente no ahorran.

En la encuesta, elaborada entre abril y junio del año en curso, se muestra que 35% de la población de adultos, 17 millones, participó en una tanda; 32 millones optaron por guardar el dinero en su casa.

Por regiones, el centro sur y oriente del país son las que más recurren al ahorro a través de medios informales, con 37.2 por ciento; le siguen el occidente y Bajío con 32.4; la zona sur 30.9 y noroeste 28.4.

Los principales motivos por los cuales las personas no ahorran son porque no les alcanza, sus ingresos son insuficientes o variables, no lo necesita o que las instituciones financieras piden requisitos que no tiene, de acuerdo a la encuesta.

Destaca también que más de 2 millones 2 mil encuestados, 7% de la población, señalaron no tener confianza en las instituciones financieras.

(Con información de El Universal y Al Momento)