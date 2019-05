Ponen en libertad a "El Chofo", sale y mata al policía que lo arrestó

Por: Redacción





El juez Enrique Velásquez Martín decidió liberar a "El Chofo", presunto jefe de plaza del #CJNG en Lagos de Moreno, ¡por un error en la carpeta! Al salir de prisión, buscó al policía que lo detuvo y lo asesinó por venganza.

Apenas el 23 de abril elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Alexis "N", alias "El Chofo", en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

El sujeto, que tiene 21 años, estaba acusado de varios homicidios y delincuencia organizada, generando terror en la región.

Los soldados brindaron apoyo a personal ministerial de Jalisco para conjuntamente lograr la captura, además de proteger el traslado al reclusorio a dicho sujeto, quien fue plenamente identificado por elementos de la Policía Municipal.

"El Chofo" fue trasladado e ingresado de manera temporal al CEINJURE y es vigilado permanentemente por su alto grado de peligrosidad, pues se le identifica como jefe de plaza de la célula delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Condenan homicidio

El gobernador Enrique Alfaro lamentó la liberación de Alexis 'N', El Chofo, presunto cabecilla de una célula delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), activa en Lagos de Moreno, y a quien presumiblemente se le atribuye el asesinato del escolta del comisario y de una compañera que resultó con heridas graves y quien está hospitalizada.

"Me da mucho coraje, mientras un montón de jueces ineptos y corruptos están muy contentos en sus casas diciendo que están apegados a la ley y los delincuentes en la calle. ¡Ya no! Ya no, aquí tenemos que entrarle todos", señaló.

Con información de Excélsior