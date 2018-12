Poco factible aumento en la inflación por incremento en salario mínimo

Notimex - El aumento que recientemente se otorgó al salario mínimo, principalmente en la zona fronteriza del país, traerá importantes beneficios a los trabajadores, aunque es poco factible que repercuta en un incremento en la inflación, desempleo o informalidad consideró el especialista del Colegio de México, Raymundo Campos.

"Una crítica que se hace a este incremento es la posibilidad de inflación o en desempleo o en la informalidad, pero dado que va a haber una reducción en la tasa de IVA, el aumento en el precio se ve poco factible", apuntó en entrevista con Notimex.

El incremento en el salario mínimo en conjunto con la reducción del IVA y la reducción al ISR, equilibraría los ingresos para las empresas y los trabajadores, aunque reconoció que el gobierno tendrá que ser más eficiente en la recaudación de impuestos, debido a que dejaría de recibir menos por estos conceptos.

"El gobierno va a estar dejando de recibir recursos, y esperaremos que esos recursos que esté dejando de recibir vayan a los trabajadores y que las empresas no se vean afectadas por este cambio. Esperaríamos que al final, las empresas y los trabajadores "queden tablas", indicó.

Al calificarse como optimista por esta medida, que traería beneficios principalmente a los obreros de los municipios fronterizos, que equivale al 20 por ciento de la fuerza laboral del país, el investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, opinó que los trabajadores van a estar mejor, y las empresas no tendrán cambios significativos.

No obstante, Raymundo Campos apuntó que se tendrán que monitorear los efectos en el desempleo y la informalidad luego del aumento en los minisalarios, pues se tienen que esperar las mediciones finales, aunque adelantó que si es que hay cambios, "si se llegan a dar, serían menores".

"Vamos a ir monitoreando este cambio a ver qué es lo que pasa en la zona fronteriza en términos de empleo y en términos de informalidad. El gobierno tiene que hacer más con menos, si no, no le va a alcanzar, no va a ser suficiente, entonces tiene que hacer un esfuerzo sustancial en términos de recaudación para que no se vea afectado".

El especialista celebró este cambio como un intento por mejorar el nivel de vida de los trabajadores, "y creo que en México debemos estar abiertos a experimentos de esta naturaleza para ver lo que sirve, y si no sirve también espero la misma capacidad y rapidez del gobierno para cambiar la medida".

"Celebro que se intenten cosas nuevas y que monitoreemos estas políticas que están haciendo, y si no sirven, pues las cambiamos, pero hay que celebrar que se intentan cosas nuevas", y confió en que se fortalecerá el mercado laboral en la frontera, pues es un aumento sustancial, así como el mercado interno.