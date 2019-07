Piden a invitados de piñata llevar sus propios platos, vasos y cubiertos

Información nacional - 14/07/2019 10:54 a.m.

Por: Redacción





"¡Por fin, la primera fiesta sin desechables sucedía!", dice la descripción de una imagen que está circulando por Facebook.

Una persona narró en la red sociales cómo fue la experiencia de asistir a una fiesta en donde se les pidió a los invitados ir con sus propios cubierto, platos y vasos.

"Ayer fui con mi mamá a una fiestecita, aniversario de mi vecinito más pequeño; cuando iban a partir el pastel me dice mamá: ¡se me olvidó traerme los platos! La invitación decía: ´traer su propio plato, cuchara y vaso´, obviamente me regresé a casa feliz por tal petición ¡por fin, la primera fiesta sin desechables sucedía!", dice la publicación.

La persona agregó que los anfitriones "no gastaron en un producto que iría de inmediato a la basura".

"¡Más fiestas así por favor, nunca olvidaré ésta fiesta y ahora aprecio más a mis vecinos porque juntos hicimos algo bueno y nos dieron un gran ejemplo para repetirse siempre", expresó.

"El vasito transparente me lo llevé a casa para hacer ahí mis gelatinas, no se fue a la basura", agregó.

La persona que hizo la publicación se llama Matilde Carrera y dicho evento ocurrió en Fortín de las Flores, Veracruz.