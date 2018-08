Pide rescate por hurón y le dan un tlacuache

Redacción - Lizeth Torres una joven que se hizo viral luego de pedir el rescate de su mascota, un pequeño hurón.

Y es que la usuaria @LizethTorresR le llamó su vecino para decirle que se había escapado su hurón, cuando momentos después el llamó para decirle que efectivamente la mascota había entrado a su casa.

Posteriormente Torres fue a la casa del hombre para recogerlo llevándose una gran sorpresa, el animal resultó ser un tlacuache (como se les conoce a las zarigüeyas en México).

Sin embargo, la joven adoptó al animal cuidándolo con las medidas necesarias.



"Me marcó mi vecino para decirme que se me salió mi huron, voy por el y me entrega un tlacuache bb JAJAJAJA adjuto fotos", comunicó la joven en Twitter.