PGR reclasifica delito a Javier Duarte

Información nacional - 22/08/2018 00:08 a.m.

Salvador Maceda

Por:

Azteca Noticias - En su estrategia por tener una acusación sólida contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República decidió reconfigurar el delito de delincuencia organizada y cambiarlo por asociación delictuosa; además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia prevé que el cambio de acusación no implica la libertad al exmandatario estatal, pues aunque el delito de asociación delictuosa no contempla la prisión oficiosa, no podría abandonar el reclusorio norte porque desde su vinculación a proceso en julio del año pasado, se le decretó la prisión preventiva justificada por lavado de dinero, en razón de que estuvo prófugo de la justicia y tuvo que ser extraditado de Guatemala a México.

Este martes venció el plazo para que los fiscales presentaran su escrito de acusación formal por la presunta red de empresas fachadas que orquestó Javier Duarte con otros servidores públicos y amigos cercanos para desviar y lavar más de 200 millones de pesos del erario veracruzano, según la investigación.

De acuerdo con las reglas del Sistema Penal Acusatorio vendrá el desahogo y valoración de los 82 datos de prueba; se escucharán de forma oral los argumentos de las partes y a partir de ahí el Juez de Control Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México encargado del caso, determinará si se abre formalmente un juicio oral contra Javier Duarte para su posterior sentencia.