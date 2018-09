PGR declinó investigar actos violentos en CU: Amieva

ADN40 - A través de un comunicado enviado al Procurador capitalino, Edmundo Garrido, la PGR informó su declinación para hacer la investigación y procedimientos correspondientes tras las agresiones que dejaron al menos 4 estudiantes hospitalizados en CU, el 3 de septiembre, reveló José Ramón Amieva.

Explicó que se argumentó falta de competencia y desconocimiento, de tal suerte que será la Procuraduría General de Justicia capitalina quien investigue los hechos de violencia en Rectoría contra alumnos del CCH Azcapotzalco.

La dependencia federal argumentó que no recibió ninguna denuncia penal por parte de la Universidad, por lo cual no se abrió una carpeta de investigación. No obstante, la PGJ capitalina continuará la investigación por el delito de lesiones y tentativa de homicidio.