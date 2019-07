Personas ajenas a la Policía Federal, detrás de protestas: AMLO

Información nacional - 04/07/2019 08:27 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su postura que anunció el día de ayer ante los bloqueos a forma de protestas que realizaron los elementos de la Policía Federal.

"Es un movimiento que no tiene razón de ser. No es una causa justa porque no hay despidos, el ingreso a la Guarda Nacional es voluntario".

Aseveró que hay "mano negra", pues los dirigentes de estas manifestaciones no trabajan en la Policía Federal, "pertenecen a otras organizaciones". Por ello, anunció, que hoy a las 11:00 horas Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dará detalles "para que estemos informados y no haya manipulación"

Manifestó que la ley dice que en 18 meses desaparecerá la Policía Federa, a pesar de ello, se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, todos van a mantener su trabajo, reafirmó.

El mandatario dijo que puede ser que esté faltando información en los elementos de la Policía Federal "llega gente de afuera y les advierte te van a quitar prestaciones, vas a ir a vivir a un cuartel, así ese nivel de manipulación y algunos le creyeron".

López Obrador dijo que la Guardia Nacional tiene que cuidar a quienes ingresan a la corporación. "Ayer decían que no querían que el Ejército les hiciera exámenes ¿Entonces cómo va a ser la cosa? ¿Vamos a dejar que entre cualquiera a la Guardia Nacional?

Destacó que mandó a hacer una investigación a fondo, que se presenten las denuncias realizadas por corrupción y se investiga sobre el manejo de la Policía Federal. Afirmó que lo de ayer es una muestra de que estaba echada a perder esta corporación.

"Ya venía mal, cuando se tomó la decisión de que la Secretaría de Seguridad Pública pasaba a la Secretaría de Gobernación se echó a perder".

Anunció que se está haciendo un reajuste en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. "Ya está operando un sistema para suplir a la agencia privadas que daban servicio de seguridad y lo elemento de la PF, porque todos es voluntario, puede inscribirse en esta nueva función y así hay otro tipo de oportunidades".