Perfila equipo económico de López Obrador novedades para 2019

Información nacional - 07/07/2018 07:00 a.m.

Notimex - Dio a conocer que Gerardo Esquivel y Arturo Herrera ya aceptaron ocupar los cargos de subsecretarios de Egresos y de Hacienda, respectivamente, en la próxima administración, además de que Fonatur se encargaría del Tren Maya que irá desde Cancún, Quintana Roo, hasta Palenque, Chiapas.



Urzúa ofreció conferencia de prensa luego de participar en la reunión que sostuvo el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, con quienes ha planteado como integrantes del gabinete económico en el gobierno entrante.

Expuso que entre las principales tareas en las que se están concentrando junto con su equipo está la preparación de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.

"Va a tener que ser elaborado con programas nuevos, con programas que a lo mejor ya no van a existir, con criterios económicos que pueden diferir un poquito con de los que hasta el momento se fijaron", detalló.

Confió en que esto se realizará con el concurso del actual gobierno, "estoy seguro que va a haber una gran relación y una ayuda absoluta por parte de ellos".

Indicó que una vez que les sea entregado el modelo inicial "vamos a reformarlo, vamos a tener nuevos programas y vamos a confluir con la presentación del Presupuesto de Egresos", que irá junto con la iniciativa de Ley de Ingresos y cambios al Código Fiscal "si fuera el caso".

Aclaró que no se tiene contemplado realizar una reforma fiscal por el momento, "hemos dicho nosotros que los impuestos no van a subir, pero no van a bajar".

En otro tema, mencionó que la Oficialía Mayor de Hacienda una vez en funciones va a centralizar las compras de bienes de todo el Gobierno Federal.

"Se va a cambiar la estructura actual. Las otras oficialías mayores van a tener, digamos, un rango un poquito menor (...) serían unidades administrativas y reportarían los directores de esas unidades administrativas al Oficial Mayor", precisó.

En otro tema, mencionó que el equipo encargado de economía presentó durante el encuentro el proyecto de generar una zona franca en la frontera norte del país de 30 kilómetros, en donde "vamos a tener un impuesto del IVA de probablemente el ocho por ciento".

En tanto, en el sur, Fonatur será el encargado del llamado Tren Maya, que correrá "desde Cancún hasta Palenque, pasando por muchos lugares; es de 900 kilómetros de largo".

"La idea es que el tren va a detonar mucho más crecimiento" en esa zona del sur del país y aún se analiza si este proyecto se realizará por licitación o bien "hacer partícipes en una asociación privada-pública, todavía eso no se decide", aclaró.