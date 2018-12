´Perdóname hija por no pagar tu rescate´: madre de joven asesinada en Veracruz

Por: Redacción



Itzel Mar Betancourt fue secuestrada el pasado 8 de noviembre y el 16 de diciembre fue hallada sin vida en la carretera a Tanacoco, al norte de Veracruz.

Los primeros reportes de las autoridades indicaron que el cuerpo de Itzel fue encontrado por los habitantes del lugar, el cadáver tenía los ojos vendados, así como señales de disparos de armas de fuego y huellas de tortura.

"Perdóname hija porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate y te dieron muerte. Hija te amo, descansa en paz, Itzel Mar", lamentó Gabriela Mar Betancourt, madre de la joven en su cuenta de Facebook.

Por más de un mes hubo negociaciones entre la familia y los delincuentes, hasta el sábado 15 de diciembre por la mañana, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado encontraron el cuerpo de la muchacha.

"Por favor, les suplico me comprendan. Dios les va a perdonar, algún día serán padres o madres y comprenderán que si oran a Dios él proveerá, jamás faltará en sus mesas alimentos y un trabajo que no dañe a las familias. Ruego a Dios que vean este mensaje, que confíen en Dios, que vean este mensaje, que confíen en Dios, él pondrá los medios para que no haya más secuestros y tengan un trabajo; les dé para vivir en familia y con amor", indicó la madre en una de las publicaciones para los secuestradores.

El caso conmocionó a la sociedad veracruzana, pero la Fiscalía General del Estado no ha emitido información sobre las investigaciones.

La madre de Itzel la definía como una joven que no iba a fiestas, hacía sus rutinas de ejercicio con mucha disciplina y su mayor pasión era ganar fisicoculturismo y atender a su bebé, un niño de tres años.

