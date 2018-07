Peña Nieto y López Obrador se reúnen en Palacio Nacional

Información nacional - 03/07/2018 11:11 a.m.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, llegó al Palacio Nacional minutos antes de las 11:00 horas para sostener la primera, de tres, reuniones con el Presidente Enrique Peña Nieto.

El morenista arribó en su auto Jetta Clásico, proveniente de su oficina ubicada en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, en donde también tuvo un encuentro con el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien estará en el equipo de AMLO, aunque hasta el momento se desconoce si se le ofreció algún cargo en especial.

“(Estoy) con ánimos de conciliación para buscar una transición ordenada para todos”, dijo López Obrador a su llegada.

Por otra parte indicó que no hará uso de guardaespaldas, ya que los ciudadanos lo cuidarán.

"Eso significa que los ciudadanos me van a cuidar y me van a proteger y que los medios van a actuar con orden para que de esta manera no esté yo rodeado de guardaespaldas", afirmó.

Entre gritos de ¡presidente, presidente! de parte de simpatizante que se congregaron en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, y un tumulto medios de comunicación, López Obrador ingresó al inmueble para iniciar el proceso de transición.

Se prevé que en el encuentro, de carácter privado, el virtual ganador y el actual presidente intercambien puntos de vista en torno a los temas económicos, financieros, de seguridad y política internacional que el Gobierno federal tiene.

También se espera que toquen el tema de la renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De acuerdo con el equipo de AMLO, se espera que el morenista emita un mensaje para informar sobre los resultados de la reunión con el presidente en el marco de la transición.

