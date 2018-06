Peña Nieto condena agresión a elementos de la Marina en Jalisco

El mandatario dijo que el escenario actual es desafiante y de retos en distintos ámbitos, 'pero no hay excusa, no hay motivo que legitime la violencia y el atentar contra las instituciones que los mexicanos nos hemos dado'

Notimex - Al expresar su rechazo a la agresión de la que fueron objeto elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en Ciudad Guzmán, Jalisco, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que no hay motivo que legitime la violencia contra las instituciones.

"No hay expresión, no hay causa, no hay motivo que legitime la violencia y el atentado contra las instituciones que los mexicanos nos hemos dado", enfatizó el mandatario federal al hacer un llamado a respaldar a los integrantes de las Fuerzas Armadas que todos los días arriesgan su vida por el país.

"Hago un llamado respetuoso para que como mexicanos, respaldemos, nos adhiramos y expresemos solidaridad hacia nada nuestras Fuerzas Armadas que se la rifan y juegan todos los días y dan su vida por cuidar y preservar a nuestro país", dijo durante el acto en el que firmó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Expresó: "como presidente de la República condeno estos hechos, los lamento profundamente. Rechazamos este nivel de violencia, y más cuando se trata y se atenta contra una de las instituciones pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas que dan la vida, sus elementos, todos los días por proteger a nuestra nación".

Peña Nieto enfatizó que en ningún caso merece que haya espacio para la violencia "y menos cuando se afecte y se lastima a una institución tan querida como son la de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas".

Tras expresar su rechazo categórico por estos hechos, recalcó que "no podemos dejarnos llevar por enojos, por agravios, por resentimientos, por cualquier razón o cualquier motivo que haya en cualquier persona, a veces legítima y a veces no tanto, cualquiera que hubiese para generar violencia".

Indicó que las instituciones se crearon después de una lucha interna ante la desigualdad que privaba en el país a inicios del siglo pasado, y que "fuimos, en el paso de los años, construyendo instituciones, creando un ambiente de paz y armonía, de oportunidades para el desarrollo colectivo e individual de los mexicanos".

El jefe del Ejecutivo federal puntualizó que hoy México es un país que con el esfuerzo colectivo ha logrado avances muy importantes, como en el desarrollo social y económico, "lo que debe ser motivo más de orgullo que de enojo, debe ser más motivo de satisfacción y reconocimiento, más que de frustración y más que de rencores".

Por eso, dijo el presidente Peña Nieto, sigamos trabajando con ánimo positivo, con visión constructiva y con actitud positiva el México que día a día vamos modelando para beneficio de nuestra sociedad.