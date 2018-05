¡Peligro!, si tienes estas 15 apps en tu celular mejor elíminalas

ADN 40 - Uno de los problemas del sistema operativo Android es el gran número de aplicaciones mal intencionadas que se encuentran en Play Store de Google, las cuales llevan "adware" y "malware" entre sus archivos.

En el 2017,Google tuvo que retirar más de 700 mil millones herramientas de Play Store que incluían contenido malicioso, un número que se incrementó un 70% con respecto a 2016.

Hay programas que consiguen pasar los controles de seguridad e incluso se sitúan entre las más descargadas por las cosas que prometen, normalmente se encuentran acompañadas de virus que pueden llegar a afectar al teléfono, llegando a inutilizarlo.

En esta ocasión, Lukas Setanko, es un experto en ciberseguridad de Android, publicó en su cuenta de Twitter una lista de las 15 aplicaciones populares que contienen un virus, las cuales se rebasan las 400 mil descargas y tienen buenas valoraciones.

Uninstall these apps!

15 apps with more than 400k+ installs in total found on Google Play.

These apps can download additional payload and display + click on "invisible" ads. Everything is hidden from user's view. pic.twitter.com/Zb5wdnJY6G